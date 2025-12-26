В Волгограде в России ночью прогремели взрывы: под атакой был НПЗ

В частности местные волгоградские каналы написали, что в в Красноармейском районе города прозвучало по меньшей мере 20 взрывов, после чего возле нефтеперерабатывающего завода начался сильный пожар.

При этом губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что подразделения российской противовоздушной обороны ночью якобы "отбили" атаку ударных беспилотников. По "официальным данным", пострадавших и повреждений объектов якобы нет.

Отдельно российское министерство обороны заявило, что за ночь над регионом якобы было сбито 34 беспилотника. А Росавиация вводила план "Ковер" для Волгоградского аэропорта - из-за угрозы БПЛА он не работал в течение более шести часов.