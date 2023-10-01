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Волейбольная сборная Украины с поражения Кубе стартовала в отборе к Олимпиаде

Рио-де-Жанейро, Воскресенье 01 октября 2023 10:41
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Волейбольная сборная Украины с поражения Кубе стартовала в отборе к Олимпиаде Фото: "Сине-желтые" не смогли остановить Кубу (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины потерпела разгромное поражение от сборной Кубы в квалификационном турнире перед Олимпийскими играми 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олимпиада-2024, квалификация, мужчины

Куба – Украина – 3:0 (25:16, 25:19, 25:18)

Карибцы с первых минут противостояния захватили инициативу. Кубинские волейболисты принялись строить гандикап и уже к середине стартового сета оторвались на 7 пунктов. По итогам же всей партии преимущество над "сине-желтыми" составило 9 очков.

Украинская команда пыталась не отставать в дебюте второго сета. Однако максимум от подопечных Угиса Крастиньша на этом отрезке – три пункта отставания в середине партии (12:15). Далее кубинцы добавили в активности и обеспечили себе комфортное завершение.

По сценарию первого сета прошел и последний. Карибская сборная на протяжении всей партии методически увеличивала собственное преимущество. На пике кубинские волейболисты "везли" украинцам 9 пунктов. В конце встречи "сине-желтые" смогли лишь немного сократить очковый дефицит.

В следующем туре сборная Украины встретится с Ираном. Матч состоится в ночь на понедельник, 2 октября. Персы на старте соревнований уступили сборной Германии (1:3).

К слову, ранее женская сборная Украины победой над Мексикой завершила неудачный отбор к Играм-2024.

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