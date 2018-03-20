Волатильність долара чинить тиск на ціну золота, - аналітик

Ціни на золото залишаються під тиском через волатильності курсу долара і низького ступеня інтересу ринку до захисних активів. Про це в коментарі РБК-Україна розповіла старший аналітик Альпарі Ганна Бодрова.

Однак, пояснила аналітик, це зовсім не означає, що дорогоцінні метали більше не актуальні до покупки як інструмент хеджування ризику або актив для інвестування на довгострокову перспективу. Це означає, що ринок хоче "швидких" грошей, і макроекономічна ситуація дозволяє їх отримати.

Так, станом на 20 березня тройська унція золота торгується по 1 316 доларів, продовжуючи зниження. Березневий мінімум перебуває на позначці 1 303,60 доларів, цей же рівень є зоною ключових підтримок. Вона проходить по межі 1 300-1 303 доларів. Експерти прогнозують незначне зростання вартості золота в середньостроковій перспективі (1 300-1 342 доларів за тройську унцію.

Бодрова пояснила, у чому полягає вплив курсу американської валюти на ціни дорогоцінних металів на світових ринках.

"Ні для кого не секрет, що сьогодні починається засідання Федеральної резервної системи США, на якому з великою часткою ймовірності буде прийнято рішення щодо підвищення процентної ставки на 25 базисних пунктів. У зв'язку з цим аналітики очікують значної "рухливості" курсу долара", - зазначила вона.

Однак, маркетингові дослідження та прогнози експертів говорять про те, що ФРС може підняти ставку не тричі, а чотири рази протягом цього року, що зробить істотного впливу на котирування долара, а, відповідно, і вартість золота.

"І чим жорсткіше будуть наміри ФРС в плані ставок та інших заходів, тим краще буде для долара. Отже, у золота є певні шанси на зниження найближчим часом, але навряд чи нижче області підтримок 1 300-1 303 долара/тройська унція.

Що стосується другого по привабливості дорогоцінного металу, то ціни на срібло до 20 березня залишаються неподалік від нижньої частини середньострокового торгового діапазону 16,12-16,95 долара за тройську унцію. Сьогодні вранці основні рухи в сріблі йдуть близько 16,33 долара. На поточний момент фізичний попит на срібло з боку промислового сектора в світі зростає з перебоями, що і не дозволяє дорогоцінного металу розвинути повноцінне зміцнення, як це передбачалося раніше. Попит на срібло як на більш або менш "спокійний" актив теж незначний, хоча він і є в певній мірі. При всьому при цьому у срібла зараз більше шансів на локальне зниження і консолідацію в рамках діапазону 16,20-16,55 долара, ніж на бурхливе зростання.

Нагадаємо, раніше у своєму матеріалі РБК-Україна озвучили прогнози експертів і експортерів щодо впливу лютневого обвалу фондових ринків США на вартість дорогоцінних металів.