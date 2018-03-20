Волатильность доллара оказывает давление на цену золота, - аналитик

Цены на золото остаются под давлением из-за волатильности курса доллара и низкой степени интереса рынка к защитным активам. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Однако, пояснила аналитик, это совсем не значит, что драгметаллы больше не актуальны к покупке как инструмент хеджирования риска или актив для инвестирования на долгосрочную перспективу. Это значит, что рынок хочет "быстрых" денег, и макроэкономическая ситуация позволяет их получить.

Так, по состоянию на 20 марта тройская унция золота торгуется по 1 316 долларов, продолжая снижение. Мартовский минимум находится на отметке 1 303,60 долларов, этот же уровень является зоной ключевых поддержек. Она проходит по границе 1 300-1 303 долларов. Эксперты прогнозируют незначительный рост стоимости золота в среднесрочной перспективе (1 300-1 342 долларов за тройскую унцию.

Бодрова пояснила, в чем заключается влияние курса американской валюты на цены драгметаллов на мировых рынках.

"Ни для кого не секрет, что сегодня начинается заседание Федеральной резервной системы США, на котором с большой долей вероятности будет принято решение по повышению процентной ставки на 25 базисных пунктов. В связи с этим аналитики ожидают значительной "подвижности" курса доллара", - отметила она.

Однако, маркетинговые исследования и прогнозы экспертов говорят о том, что ФРС может поднять ставку не трижды, а четыре раза в течение этого года, что окажет существенной влияние на котировки доллара, а, соответственно, и на стоимость золота.

"И чем жестче будут намерения ФРС в плане ставок и прочих мер, тем лучше будет для доллара. Следовательно, у золота есть определенные шансы на снижение в ближайшее время, но вряд ли ниже области поддержек 1 300-1 303 доллара/тройская унция.

Что касается второго по привлекательности драгметалла, то цены на серебро к 20 марта остаются неподалеку от нижней части среднесрочного торгового диапазона 16,12-16,95 доллара за тройскую унцию. Сегодня утром основные движения в серебре идут около 16,33 доллара. На текущий момент физический спрос на серебро со стороны промышленного сектора в мире растет с перебоями, что и не позволяет драгметаллу развить полноценное укрепление, как это предполагалось ранее. Спрос на серебро как на более или менее "спокойный" актив тоже незначительный, хотя он и присутствует в определенной мере. При всем при этом у серебра сейчас больше шансов на локальное снижение и консолидацию в рамках диапазона 16,20-16,55 доллара, чем на бурный рост.

Напомним, ранее в своем материале РБК-Украина озвучили прогнозы экспертов и экспортеров относительно влияния февральского обвала фондовых рынков США на стоимость драгметаллов.