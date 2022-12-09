ua ru
Пт, 09 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Во Франции по подозрению в подготовке теракта задержаны выходцы из России

Новина українською →
Страсбург, Пятница 09 декабря 2022 03:10
Во Франции по подозрению в подготовке теракта задержаны выходцы из России Фото: во Франции по подозрению в подготовке теракта задержаны выходцы из России (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Страсбурге арестованы выходцы из России и Таджикистана. Арест по подозрению в подготовке терактов на территории Франции. Всего были арестованы семь молодых людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Franceinfo.

Известно, что о пяти из них спецслужбы уже знали и причисляла к лицам, симпатизирующим радикальному исламу.

Двое других только недавно въехали в страну. В спецслужбах считают, что целью террористов должен был стать знаменитый рождественский базар, главный в департаменте Нижний Рейн.

Он является популярной целью у исламистов.

Ранее мы писали, что в Германии проводят масштабную спецоперацию против экстремистов, которые хотели свергнуть власть. Правоохранители задержали более 20 человек, среди них россиянка.

К экстремистской группировке принадлежали бывшие и действующие политики, судьи и другие чиновники. Также правоохранители устанавливают, имеют ли участники организации связи с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Теракт
NEWS
За месяц в ВСУ на вооружение поступило 7 БПЛА украинского производства, - Резников
За месяц в ВСУ на вооружение поступило 7 БПЛА украинского производства, - Резников
DAILY
"Изгнание" ОПЗЖ и прицел на следующие выборы: чем живет Верховная рада во время войны
Милан Лелич, Ульяна Безпалько "Изгнание" ОПЗЖ и прицел на следующие выборы: чем живет Верховная рада во время войны