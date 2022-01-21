Військовий облік для жінок. Список професій істотно скорочують: хто залишиться

У відомстві повідомили, що список професій для військового обліку був скорочений з 35 до 14 спеціальностей. При цьому нова редакція містить шість професій.

Разом з тим в Міноборони повідомили, що спеціальності і професії, представниці яких повинні будуть стати на військовий облік, споріднені з близько 100 військово-обліковими спеціальностями.

У Міноборони додали, що на обов'язковий облік військовозобов'язаних ставатимуть жінки, які працюють у сфері медицини, електроніки, зв'язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту.

"Остаточний список буде затверджений після отримання погоджень від інших відомств. Також у проекті наказу закладено механізм перегляду цього списку", - йдеться в повідомленні.

Нову редакцію указу про військовий облік жінок вже направили на розгляд до Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки.