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Військовий облік онлайн: у Міноборони хочуть автоматизувати процес

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Україна, Вівторок 28 грудня 2021 12:05
Військовий облік онлайн: у Міноборони хочуть автоматизувати процес Фото: військовий облік хочуть зробити онлайн (facebook.com/kpszsu)
Автор: Іванна Шовкун

У Міністерстві оборони планують автоматизувати процес військового обліку українців. Процедуру хочуть перевести в онлайн формат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду заступника міністра оборони Ганни Маляр у Facebook.

За її словами, порядок постановки на військовий облік потребує оновлення та вдосконалення.

"Військовий облік жінок був і раніше. Наприклад, постановою КМУ від 1994 р. передбачалося близько 40 професій/спеціальностей, які були підставою для взяття жінок на військовий облік. Що цікаво, до 2008 року було заборонено оприлюднити цю постанову", - зазначила Маляр.

Заступник міністра оборони також наголосила, що Генеральний Штаб протягом 2022 року створить низку документів, які зроблять процес військового обліку зрозумілим, прозорим та максимально зручним. Також переглядатимуться вже існуючі норми.

"Зараз ми працюємо над тим, щоб перевести в онлайн формат та автоматизувати цей процес - у частині, в якій це буде технічно можливо", - написала Маляр.

Нагадаємо, нові норми про військовий облік стосуються також вагітних та жінок з малолітніми дітьми. Робота з реалізації наказу Міноборони проводитиметься до кінця 2022 року.

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Міністерство оборони України
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