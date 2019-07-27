Суд зупинив перехід армії на нову систему харчування

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Окружний адміністративний суд визнав недійсним наказ Міноборони

Окружний адміністративний суд міста Києва визнав недійсним наказ Міністерства оборони, який передбачає перехід Збройних сил України (ЗСУ) на нову систему харчування. Про це повідомляє пресс-служба відомства.

Рішення суду зупиняє дію наказу про перехід військових частин ЗСУ на систему продовольчого забезпечення за каталогом 2019 року. Міноборони обурене такими діями.

"Призупинення дії наказу тягне за собою ряд наслідків, зокрема, стагнацію розвитку якості та рівня харчування особового складу, подальші можливості корупційних проявів у системі живлення ВС України, повернення до застарілим та неефективним підходів продовольчого забезпечення і ряду інших негативних факторів", - говориться в повідомленні Міноборони

Також у Міністерстві оборони заявили, що оскаржать рішення суду.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що в 2018 році 89 військових частин планувалося перевести на нову систему харчування. Повідомлялося, що повністю ЗСУ повинні були перейти на нову систему харчування до кінця 2019 року. Зазначалося, що західна військово-морська база ВМС ЗС України повністю перейшла на нову систему харчування, згідно якої військова частина закуповує продовольство.