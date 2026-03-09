ua en ru
Огненный хаос охватил Шотландию: пожар уничтожил здание XIX века и заблокировал движение поездов

08:08 09.03.2026 Пн
2 мин
Тушение пожара продолжалось более пяти часов
aimg Оксана Гапончук
Огненный хаос охватил Шотландию: пожар уничтожил здание XIX века и заблокировал движение поездов Иллюстративное фото: оперативные службы Англии (Getty Images)

В воскресенье вечером, 8 марта, центр Глазго стал ареной масштабного чрезвычайного происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Тһе Guardian.

Читайте также: Британия готовит "холодный душ" для Трампа: визит Короля в США хотят отменить из-за оскорблений

Так, масштабный пожар в самом сердце Глазго парализовал движение поездов по всей Шотландии. На Юнион-стрит вспыхнуло историческое здание 1851 года - огонь оказался настолько сильным, что сооружение начало обваливаться прямо на глазах у спасателей, вызвав настоящий транспортный паралич.

Масштабы катастрофы на Юнион-стрит

Огонь вспыхнул в 15:46 на первом этаже четырехэтажного коммерческого здания. Более 60 спасателей и 12 пожарных машин прибыли на место, чтобы остановить распространение пламени. Так, пожарные на высокоподъемных кранах часами пытались локализовать огонь, чтобы спасти соседний отель "Централь" и Каледонианские палаты.

В свою очередь член парламента Пол Суини подтвердил, что исторический памятник, возведенный еще в 1851 году, понесла непоправимые потери и обвалилась.

Транспортная блокада Глазго

Центральный вокзал Глазго полностью прекращал работу. Железнодорожное сообщение претерпело критические изменения:

  1. Верхние платформы: все рейсы были отменены до дальнейшего уведомления.

  2. Нижние платформы: поезда курсировали без остановки на станции.

  3. Для пассажиров: билеты компании Avanti West Coast теперь принимаются на рейсах LNER между Эдинбургом и лондонским Кингс-Кросс без доплат.

Последствия для города

Несмотря на масштаб привлеченных сил (более 15 единиц спецтехники), тушение продолжалось более пяти часов. Спасатели отмечают, что сообщений о пострадавших нет, однако район Юнион-стрит остается перекрытым из-за угрозы дальнейших обвалов конструкций.

Напомним, накануне российский дрон атаковал пассажирский поезд Киев-Сумы. К счастью, никто не пострадал, а для продолжения движения оперативно был направлен вспомогательный локомотив.

Также мы писали, что 2 марта в Криворожском районе Днепропетровской области российский беспилотник нанес удар по вагону пригородного поезда, который находился в движении. Есть погибший, десять пассажиров получили ранения.

Шотландия Пожар Достопримечательности
