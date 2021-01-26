Воював проти ЗСУ під Дебальцевим: бойовику "ДНР" повідомили про підозру

Фото: прокуратура (РБК-Україна)

В Донецькій області заочно повідомили про підозру 27-річному жителю міста Красногорівка. Його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2015 року чоловік перебував у складі незаконних збройних формувань Росії "Козачий союз "Область війська Донського" та "Першої окремої Слов'янської мотострілецької бригади першого армійського корпусу Міністерства оборони".

"Перебуваючи стрільцем і "заступником командира мотострілецької роти", воював проти Збройних сил України в районі населених пунктів Дебальцеве, Петровське, Чермалик, Гранітне, Старогнатівка Волноваського району, Лукове, і Мічуріне Бойківського району Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Чоловіку заочно повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі в терористичній організації і не передбачених законом збройних формуваннях.

Нагадаємо, нещодавно СБУ повідомила про підозру шістьом бойовикам "ЛНР" і оголосила їх у розшук. Четверо бойовиків займалися "контррозвідувальної" та диверсійною роботою, а також переслідували мирних жителів.

Крім того, Служба безпеки України повідомила про підозру "меру" окупованого Дебальцевого.