СБУ накрила "фабрику російських фейків" у Житомирській області
У Житомирській області ліквідували так звану "фабрику" фейкових акаунтів. За даними слідства, вона використовувалася для російських інформаційних диверсій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Повідомляється, що було нейтралізовано кібергрупу, яка масово створювала фейкові акаунти на замовлення з Росії. Через ці акаунти поширювався деструктивний антиукраїнський контент і фейки.
За даними слідства, до "фабрики фейків" причетні два жителі Житомирської області, які за допомогою спеціальної програми масово реєстрували липові акаунти в соціальних мережах. Програма дозволяла створювати сторінки без сервісів мобільного зв'язку.
На цих акаунтах розганялася дезінформація і провокаційні матеріали. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів вилучили:
- комп'ютерну техніку зі спеціальним ПЗ для автоматизації масового створення акаунтів
- засоби зв'язку та інші докази
У рамках кримінальної справи за статтями "держзрада" та "порушення недоторканності приватного життя" триває досудове розслідування.
Нагадаємо, раніше СБУ викрила і заблокувала масштабний механізм фінансування окупаційних органів влади.