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СБУ накрила "фабрику російських фейків" у Житомирській області

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Житомирська область, П'ятниця 04 лютого 2022 19:33
СБУ накрила "фабрику російських фейків" у Житомирській області Фото: СБУ накрила чергову російську ботоферму (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

У Житомирській області ліквідували так звану "фабрику" фейкових акаунтів. За даними слідства, вона використовувалася для російських інформаційних диверсій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що було нейтралізовано кібергрупу, яка масово створювала фейкові акаунти на замовлення з Росії. Через ці акаунти поширювався деструктивний антиукраїнський контент і фейки.

За даними слідства, до "фабрики фейків" причетні два жителі Житомирської області, які за допомогою спеціальної програми масово реєстрували липові акаунти в соціальних мережах. Програма дозволяла створювати сторінки без сервісів мобільного зв'язку.

На цих акаунтах розганялася дезінформація і провокаційні матеріали. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів вилучили:

  • комп'ютерну техніку зі спеціальним ПЗ для автоматизації масового створення акаунтів
  • засоби зв'язку та інші докази

У рамках кримінальної справи за статтями "держзрада" та "порушення недоторканності приватного життя" триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила і заблокувала масштабний механізм фінансування окупаційних органів влади.

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