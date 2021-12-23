Військовий облік жінок в Україні: кого це стосується і що відомо про процедуру

Міноборони України значно розширило список професій і сфер, в яких жінки повинні стати на обов'язковий військовий облік після отримання диплома. До цього переліку увійшли такі популярні професії як медики, фармацевти, програмісти, фінансисти, журналісти та багато інших.

Хто з жінок повинен стати на військовий облік

В Україні затверджено список професій, представниці яких повинні стати на обов'язковий облік військовозобов'язаних. Про це йдеться в наказі Мінборони №313 від 11 жовтня 2021 року, який набрав чинності 17 грудня. Згідно з ним, жінки багатьох професій після отримання спеціальності повинні прийти до військкомату, щоб стати на облік. Це стосується представниць прекрасної статі віком від 18 до 60 років, які придатні до військової служби.

Зазначимо, що стати на облік у військкоматі вважається не правом, а обов'язком. Однак, в який термін це потрібно зробити, поки не відомо.

До списку потрапили більше сотні професій у 35 сферах:

автомобільного транспорту

комп'ютерних технологій

хімії та біології

авіації

телекомунікацій та радіотехніки

журналістики

банківської справи, фінансів та страхування

видавництва та поліграфії

залізничного транспорту

готельно-ресторанного бізнесу

медицини, фармакології та інших.

З повним переліком сфер і професій можна ознайомитися тут.

Як буде реалізовано нововведення

Станом на сьогодні, в Міністерстві оборони не розтлумачили, яким чином буде проходити процедура постановки жінок на облік у військкомати. Однак, радниця заступника міністра оборони Наталія Воронкова пообіцяла, що до кінця тижня відомство опублікує алгоритм дій.

"Я подзвоню в кілька військкоматів і дізнаюся, чи є у них план дій, тому що кожен військкомат самостійно визначає алгоритм, як стати на облік", - сказала Воронкова.



За її словами, розробляється можливість стати на облік дистанційно - в електронному форматі, щоб кожен зміг зробити це швидко і без черг. Однак, спершу це питання буде вивчено з точки зору безпеки.

При прийомі на роботу жінки показуватимуть військовий квиток

Відзначимо, що тепер роботодавці повинні будуть проконтролювати, щоб їх співробітниці, які підпадають під список, стали на облік у військкомат. При прийомі на роботу нових колег, необхідно перевіряти у них наявність військово-облікових документів і відміток про взяття на військовий облік.

Керівник підприємства, який не проконтролює наявність таких документів, буде змушений заплатити штраф у розмірі від 5,1 до 8,5 тисячі гривень.

Ймовірно, вже сьогодні можна буде дізнатися докладніше про процедуру постановки жінок на облік у військкоматах. Міноборони анонсувало брифінг на цю тему.