В Україні жінок окремих професій зобов'язали стати на військовий облік: кого це стосується
В Україні набув чинності наказ щодо затвердження переліку професій для жінок, які зобов'язані стати на військовий облік. Відтепер роботодавці повинні контролювати наявність відповідних документів про перебування на обліку не лише у чоловіків, але й у жінок.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на АрміяInform.
Наказ Міністерства оборони було зареєстровано ще 3 грудня 2021 року.
Відповідно до документа, на військовому обліку повинні перебувати працівниці 35 сфер діяльності, серед яких найрізноманітніші професії. Водночас на облік встануть не лише керівники й провідні посадовці підприємств, але й представниці робочих спеціальностей.
Зокрема, роботодавець, який не проконтролює наявність документів про перебування на військовому обліку у своїх працівників - буде змушений заплатити штраф у розмірі від 5,1 до 8,5 тисячі гривень.
Перелік професій, після одержання яких жінки зобов'язані стати на військовий облік:
- державна безпека;
- автомобільний транспорт;
- транспортні технології (за видами);
- річковий та морський транспорт, гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, суднобудування;
- будівництво та цивільна інженерія, архітектура та містобудування, геодезія та землеустрій;
- хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;
- авіаційний транспорт, авіаційна та ракетно-космічна техніка;
- авіоніка;
- телекомунікації та радіотехніка;
- інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;
- електроніка;
- метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
- науки про Землю, географія, фізика та астрономія;
- харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;
- забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;
- металургія, матеріалознавство, прикладна фізика та наноматеріали;
- деревообробні та меблеві технології;
- фізична терапія, ерготерапія, медична та психологія, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза;
- стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;
- біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;
- ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;
- облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка;
- публічне управління та адміністрування, право, міжнародне право, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, математика, прикладна математика, статистика;
- фізична культура, спорт і туризм;
- цивільна безпека, правоохоронна діяльність;
- фінанси, банківська справа та страхування;
- інформаційна, бібліотечна та архівна справа, історія та археологія;
- журналістика, професійна освіта (за спеціалізацією), спеціальна освіта;
- психологія, соціологія, політологія, соціальна робота, соціальне забезпечення;
- музичне мистецтво, сценічне мистецтво, менеджмент соціокультурної діяльності;
- видавництво та поліграфія;
- залізничний транспорт;
- готельно-ресторанна справа;
- теплоенергетика, гідроенергетика, енергетичне машинобудування, галузеве машинобудування, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, атомна енергетика, гірництво, нафтогазова інженерія та технології, прикладна механіка;
- пожежна безпека.