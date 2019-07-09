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РФ проводить масштабні військові навчання в Криму

Новини » Суспільство    09.07.2019 - 22:13
РФ проводить масштабні військові навчання в Криму
Ілюстративне фото (mil.ru)

У навчаннях задіяні бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-27

Російська Федерація проводить масштабні військові навчання в аннексированном Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Росії.

Як повідомляється, сьогодні підрозділи морської авіації РФ і протиповітряної оборони відпрацювали пошук і знищення десантного загону кораблів умовного противника.

Бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-27 виконували нанесення бомбового удару по морським цілям. Всього було задіяно 5 літаків, 2 безпілотних літальних апаратів і 4 корабля.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що російські військові в окупованому Криму тренувалися знищувати кораблі в Чорному морі. Берегові ракетні комплекси Росії "Бал" і "Бастіон" в окупованому Криму вчилися знищувати в Чорному морі угруповання кораблів умовного противника електронними пусками.

Крім того, Російська Федерація направила свої кораблі для контролю навчань Sea Breeze-2019 спільно організованими Україною і НАТО. У Національному центрі управління обороною РФ заявили, що в районах проведення навчань контроль за кораблями НАТО здійснює протичовновий корабель "Касимов" і сторожовий корабель "Допитливий".

Також для чергування задіяні літаки морської авіації та берегові ракетні комплекси "Бал" і "Бастіон".

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