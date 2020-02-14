Асад здобув повний контроль над стратегічно важливим шосе в Сирії

Фото: Башар Асад (facebook.com/SyrianPresidency)

Шосе сполучає Алеппо та Дамаск

Війська президента Сирії Башара Асада 14 лютого здобули повний контроль над стратегічно важливим шосе М5. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Так, сьогодні урядові сирійські війська оголосили про відновлення контролю над останньою ділянкою шосе М5 у провінції Ідліб. Дане шосе є стратегічно важливим об'єктом у громадянській війні в Сирії, адже воно сполучає Дамаск та Алеппо.

Зазначається, що режим Асада втратив контроль над шосе М5 у 2012 році після того, як різні повстанські угрупування почали захоплювати регіони Сирії. Захоплення шосе називають найвигіднішою перемогою Асада після 8 років боїв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 14 лютого у сирійській провінції Ідліб було збито військовий вертоліт Мі-8 армії режиму Асада. Вертоліт було збито поблизу населеного пункту Куптан-ель-Чебеля, коли він прямував з Алеппо до лінії фронту.

Також РБК-Україна писало, що 11 лютого у сирійській провінції Ідліб опозиційні сили збили вертоліт Мі-8 режиму Башара Асада. Військовий вертоліт впав на південь від міста Ідліб. В результаті аварії пілот загинув.

Крім того, за даними ООН, починаючи з 1 грудня 2019 року провінцію Ідліб покинули близько 1 мільйона жителів. Сирійці масово покидають свої домівки через наступ на провінцію сил режиму Асада.