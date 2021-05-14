Не лише Росія: названо головні загрози на українському кордоні
Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко назвав головні загрози на українському кордоні. Основним викликом для України залишається агресія Російської Федерації.
За його словами, россійська агресія спостерігалась через зростання спектру воєнних загроз на ділянці кордону та з напрямку окупованих Росією територій.
Разом з російською агресією, повідомив Дейнеко, сьогодні на українському кордоні існує широкий спектр інших загроз:
- загроза тероризму,
- диверсійно-підривна діяльність,
- нелегальна міграція (особливо транзитна),
- контрабанда наркотиків,
- незаконне переміщення товарів, перш за все підакцизної групи, до країн Європейського Союзу.
Нагадаємо, у МЗС повідомили, що після відведення частини російських військ від кордонів з Україною загроза нових провокацій з боку Росії зберігається. У тому числі тому, що на кордонах все ще знаходиться значна кількість військових і техніки.
При цьому на думку голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко, теоретично Росія може зважитися на вторгнення вглиб України з Кримського півострова.