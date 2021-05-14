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Не лише Росія: названо головні загрози на українському кордоні

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Київ, П'ятниця 14 травня 2021 15:34
Не лише Росія: названо головні загрози на українському кордоні Фото: голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко (dpsu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко назвав головні загрози на українському кордоні. Основним викликом для України залишається агресія Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

За його словами, россійська агресія спостерігалась через зростання спектру воєнних загроз на ділянці кордону та з напрямку окупованих Росією територій.

Разом з російською агресією, повідомив Дейнеко, сьогодні на українському кордоні існує широкий спектр інших загроз:

  • загроза тероризму,
  • диверсійно-підривна діяльність,
  • нелегальна міграція (особливо транзитна),
  • контрабанда наркотиків,
  • незаконне переміщення товарів, перш за все підакцизної групи, до країн Європейського Союзу.

Нагадаємо, у МЗС повідомили, що після відведення частини російських військ від кордонів з Україною загроза нових провокацій з боку Росії зберігається. У тому числі тому, що на кордонах все ще знаходиться значна кількість військових і техніки.

При цьому на думку голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко, теоретично Росія може зважитися на вторгнення вглиб України з Кримського півострова.

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