Не лише Росія: названо головні загрози на українському кордоні

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко назвав головні загрози на українському кордоні. Основним викликом для України залишається агресія Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба МВС України .

За його словами, россійська агресія спостерігалась через зростання спектру воєнних загроз на ділянці кордону та з напрямку окупованих Росією територій.

Разом з російською агресією, повідомив Дейнеко, сьогодні на українському кордоні існує широкий спектр інших загроз: