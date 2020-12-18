Військовий бюджет НАТО на наступний рік збільшили

Північноатлантичний Альянс (НАТО) ухвалив бюджет на 2021 рік. Він передбачає адміністративні витрати для забезпечення цивільних та військових структур НАТО, а також для фінансової підтримки ключових операцій.

Про це йдеться на сайті НАТО.

Союзники погодили цивільний бюджет в обсязі 258,9 млн євро та військовий бюджет в обсязі 1,61 млрд євро на 2021 рік.

"Всі країни-члени роблять внесок до цих бюджетів, виходячи із погодженої формули витрат, яка розроблена на основі обсягів ВНП (валового національного продукту, - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цивільний бюджет використовуватиметься для забезпечення персоналу, операційних та програмних витрат у брюссельській штаб-квартирі НАТО. Його збільшено на 0,9 відсотка порівняно з цьогорічним.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки з 2014 року надали Україні допомоги загалом на понад 4,1 млрд доларів як в царині безпеки, так і поза нею. Це становить 116,85 млрд гривень, або близько 2780 гривень на одного громадянина.

Зазначимо, Сенат США підтримав оборонний бюджет з допомогою Україні.