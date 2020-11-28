Посольство США назвало суму допомоги Україні з 2014 року

Фото: прапор України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сполучені Штати Америки з 2014 року надали Україні допомоги загалом на понад 4,1 млрд доларів як в царині безпеки, так і поза нею. Це становить 116,85 млрд гривень, або близько 2780 гривень на одного громадянина.

Про це йдеться в Офіційній заяві посольства США в Україні для Студії Савіка Шустера.

Крім того, США також видали Україні три суверенні гарантії позик на 1 мільярд доларів кожна для сприяння стабілізації економіки.

Згідно з повідомленням, на 2020 фінансовий рік Конгрес США виділив 698 млн доларів: 448 млн доларів на програми Державного департаменту / USAID і 250 млн доларів на Ініціативу безпекової допомоги Україні (USAI), включаючи 50 млн доларів на летальну допомогу. 448 мільйонів асигнувань на програми Держдепартаменту / USAID включають приблизно 285 млн доларів на програми з розвитку та приблизно 163 млн доларів на безпекові програми.

"США також підтримали Україну в її зусиллях з боротьби проти пандемії COVID-19, надавши понад 41 мільйон доларів на медичні й гуманітарні потреби, поліпшення спроможності закладів охорони здоров'я у догляді за хворими та запобігання подальшому поширенню захворювання", йдеться в повідомленні.

Ексклюзив! На яку суму США надали фінансову допомогу Україні з 2014 року? Ексклюзив! На яку суму США надали фінансову допомогу Україні з 2014 року? Офіційна заява посольства США в Україні для Студії Савіка Шустера. З 2014 року США надали Україні допомоги загалом на понад 4,1 млрд. доларів (116,85 млрд. грн., або близько 2780 грн. на одного громадянина) - допомоги як в царині безпеки, так і поза нею. Ми також видали Україні три суверенні гарантії позик на 1 мільярд доларів кожна для сприяння стабілізації економіки. Американська розвиткова допомога підтримує поточні реформи в галузі охорони здоров’я, судоустрою, енергетичній галузі, створює можливості для малих та середніх підприємств, зміцнює незалежні засоби масової інформації та, серед іншого, сприяє подальшій інтеграції України із Заходом. На 2020 фінансовий рік Конгрес США виділив 698 мільйонів доларів США: 448 мільйонів доларів на програми Державного департаменту / USAID і 250 мільйонів доларів на Ініціативу безпекової допомоги Україні (USAI), включаючи 50 мільйонів доларів на летальну допомогу. 448 мільйонів асигнувань на програми Держдепартаменту / USAID включають приблизно 285 мільйонів доларів на програми з розвитку та приблизно 163 мільйони доларів на безпекові програми. Американська військова та безпекова допомога спрямована на розширення оборонних можливостей України для моніторингу й захисту своїх кордонів, розгортання своїх військ більш безпечно й ефективно та для руху в напрямку сумісності з НАТО. Гуманітарна допомога США включає фінансування терміново необхідного тимчасового житла, надання і розподіл предметів першої необхідності, захист дітей та людей похилого віку, психосоціальну підтримку, ремонт водної інфраструктури, а також засоби до існування та підтримку розвитку підприємництва внутрішньо переміщених осіб. Сполучені Штати рішуче підтримують Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні, надавши понад 100 мільйонів доларів як внески у діяльність Місії з моменту її створення та відрядивши понад 50 громадян США, які виконують функції спостерігачів та персоналу. США також підтримали Україну в її зусиллях з боротьби проти пандемії COVID-19, надавши понад 41 мільйон доларів на медичні й гуманітарні потреби, поліпшення спроможності закладів охорони здоров'я у догляді за хворими та запобігання подальшому поширенню захворювання. Posted by Шустер online on Friday, November 27, 2020

Нагадаємо, в липні в Сенат США внесли проект закону, який передбачає щорічне виділення 300 млн доларів в якості військової допомоги Україні. Гроші підуть в тому числі на надання Збройним силам України летальної зброї.

Відзначимо, державний секретар США Майкл Помпео заявив, адміністрація Білого дому позитивно ставиться до збільшення постачання Україні летальних озброєнь в оборонному бюджеті на 2021 фінансовий рік.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" гості студії, серед яких Андрій Шевченко, Ілля Кива, Сергій Марченко, Павло Клімкін та інші відомі політики й громадські діячі, обговорили технічну поразку збірної України, Державний бюджет на 2021 рік та наслідки локдауну для підприємців. Що робити у всіх ситуаціях, які склали – основна тема ток-шоу 27 листопада.

Випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 27 листопада

Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова" експерти приділили увагу питанням вакцинації та боротьби з коронавірусом. Зокрема, завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ Наталія Виноград розповіла, чи врятує українців вакцинація від розповсюдження COVID-19.

Наталія Виноград розповіла про вакцинацію від коронавірусу

Головний лікар госпіталю МВС Київської області Юрій Сак розповів про термінову необхідність введення локдауну в Україні, не зважаючи на ризики для економіки.

Юрій Сак виступив за повний локдаун

Також народний депутат і член бюджетного комітету Ради Олександр Трухін пояснив, як сформувався так званий "ковідний фонд" і за які гроші ведеться масштабне будівництво доріг в Україні.

На боротьбу з COVID-19 в Україні було виділено 32 млрд грн

А ще директор клініки сімейної медицини в Дубаї Лілія Чуб розповіла, як ОАЕ вдається стримувати епідемію без введення жорсткого локдауну. Чи можна так само зробити в Україні? Дивіться в сюжеті.

В Еміратах 10 млн жителів і... 15 млн тестів!