ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Военный бюджет НАТО на следующий год увеличили

Автор: Анастасия Рокитна

Североатлантический Альянс (НАТО) принял бюджет на 2021 год. Он предусматривает административные расходы для обеспечения гражданских и военных структур НАТО, а также для финансовой поддержки ключевых операций.

Самые читаемые новости

Об этом говорится на сайте НАТО.

Союзники согласовали гражданский бюджет в объеме 258,9 млн евро и военный бюджет в объеме 1,61 млрд евро на 2021 год.

"Все страны-члены вносят вклад в эти бюджеты, исходя из согласованной формулы расходов, которая разработана на основе объемов ВНП (валового национального продукта, - ред.)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, гражданский бюджет будет использоваться для обеспечения персонала, операционных и программных расходов в брюссельской штаб-квартире НАТО. Его увеличили на 0,9 процента по сравнению с нынешним.

Напомним, Соединенные Штаты Америки с 2014 года предоставили Украине помощи в целом на свыше 4,1 млрд долларов как в области безопасности, так и вне ее. Это составляет 116,85 млрд гривен, или около 2780 гривен на одного гражданина.

Отметим, что Сенат США поддержал оборонный бюджет с помощью Украине.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НАТОвоенные