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Військовий аташе Венесуели в США визнав Гуайдо тимчасовим президентом

Новини » Політика    27.01.2019 - 00:09
Військовий аташе Венесуели в США визнав Гуайдо тимчасовим президентом
Фото: протести у Венесуелі (скріншот відео)

Полковник Сільва заявив, що Венесуела потребує вільних і справедливих виборів

Військовий аташе Венесуели у Сполучених Штатах Хосе Луїс Сільва заявив, що розриває відносини з урядом президента Ніколаса Мадуро і заявив про визнання Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що свою заяву полковник Сільва зробив зі свого офісу у венесуельському посольстві у Вашингтоні.

Зі слів аташе, Венесуела потребує вільних і справедливих виборів, тому він більше не визнає президентом Венесуели Ніколаса Мадуро, а підтримує Хуана Гуайдо як тимчасового президента.

Нагадаємо, у Венесуелі в результаті протестів опозиції проти президента Ніколаса Мадуро глава парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконуючим обов'язки глави держави. Його підтримали США, Канада й більшість країн Латинської Америки. Мадуро, що переміг на останніх виборах, назвав опозиційного лідера неконституційним президентом.

Водночас у країні тривають арешти прихильників опозиції і Хуана Гуайдо. Наразі відомо про 500 затриманих.

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