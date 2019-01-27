Військовий аташе Венесуели в США визнав Гуайдо тимчасовим президентом

Фото: протести у Венесуелі (скріншот відео)

Полковник Сільва заявив, що Венесуела потребує вільних і справедливих виборів

Військовий аташе Венесуели у Сполучених Штатах Хосе Луїс Сільва заявив, що розриває відносини з урядом президента Ніколаса Мадуро і заявив про визнання Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що свою заяву полковник Сільва зробив зі свого офісу у венесуельському посольстві у Вашингтоні.

Зі слів аташе, Венесуела потребує вільних і справедливих виборів, тому він більше не визнає президентом Венесуели Ніколаса Мадуро, а підтримує Хуана Гуайдо як тимчасового президента.

Нагадаємо, у Венесуелі в результаті протестів опозиції проти президента Ніколаса Мадуро глава парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконуючим обов'язки глави держави. Його підтримали США, Канада й більшість країн Латинської Америки. Мадуро, що переміг на останніх виборах, назвав опозиційного лідера неконституційним президентом.

Водночас у країні тривають арешти прихильників опозиції і Хуана Гуайдо. Наразі відомо про 500 затриманих.