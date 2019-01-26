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Число затриманих на протестах в Венесуелі досягло 500

Новини » Надзвичайні події    26.01.2019 - 09:58
Число затриманих на протестах в Венесуелі досягло 500
Фото: протести в Венесуелі (з відкритих джерел)

У Венесуелі тривають затримання прихильників опозиції

Число затриманих на протестах у Венесуелі прихильників опозиції досягло 500 осіб. Про це повідомив глава правозахисної організації "Венесуельський кримінальний форум" Альфредо Ромеро, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

За його словами, в країні тривають арешти прихильників опозиції і "народного президента" Хуана Гуайдо. На даний момент відомо про те, що кількість затриманих досягла 500 осіб.

Число затриманих на протестах в Венесуелі досягло 500

Нагадаємо, чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що готовий зустрітися з лідером опозиції Гуайдо "де завгодно і коли завгодно". Відзначимо, Мексиканська президент Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив про готовність виступити посередником між конфліктуючими сторонами в Венесуелі.

Раніше також стало відомо, що перед тим, як Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом, він таємно відвідав США, Колумбію та Бразилію. Передбачається, що після цих візитів коаліція латиноамериканських урядів приєдналася до США і визнала Гуайдо главою боліваріанської республіки. За даними AP, латиноамериканський країни об'єдналася ще за кілька тижнів до загострення кризи в Венесуелі.
 

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