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Голова парламенту Венесуели оголосив себе тимчасовим президентом

Новини » Політика    23.01.2019 - 20:32
Голова парламенту Венесуели оголосив себе тимчасовим президентом
Фото: Хуан Гуайдо (caracaschronicles.com)

Трамп підтримав Гуайдо

Речник опозиційної Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо проголосив себе "виконуючим обов'язки президента". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

Це сталося перед тисячами прихильників опозиції в день, коли в столиці країни Каракасі і в інших містах проходять масові маніфестації противників глави держави Ніколаса Мадуро.

Президент США Дональд Трамп заявив, що з цього моменту він вважає Гуайдо тимчасово виконуючим обов'язки президента Венесуели.

"Сьогодні я офіційно визнаю голову Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели", - йдеться в заяві президента США, оприлюдненому Білим домом.

Раніше повідомлялося, що Національна асамблея Венесуели схвалила заяву, в якій Ніколас Мадуро зізнається узурпатором. Документ передбачає, що рішення і дії виконавчої влади будуть визнані недійсними.

Нагадаємо, 10 січня Ніколас Мадуро вступив на посаду президента Венесуели на 2019-2025 роки. На церемонії не були присутні представники США, ЄС і 13 країн в Латинській Америці, які не визнають легітимність виборів. Через конфлікт президента з Національною асамблеєю Мадуро давав присягу не перед парламентом, а в будівлі Верховного суду Венесуели.

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