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Глава МЗС Венесуели відкинув ультиматум Євросоюзу щодо дострокових виборів

Новини » Політика    26.01.2019 - 22:58
Глава МЗС Венесуели відкинув ультиматум Євросоюзу щодо дострокових виборів
Фото: прапор Венесуели

Хорхе Арреаса заявив e ООН, що "ніхто не може встановлювати терміни" виборів Венесуелі

Міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса відкинув ультиматум ряду європейських держав і керівництва ЄС щодо проведення в країні нових президентських виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Виступаючи в суботу, 26 січня, на терміновому засіданні Радбезу ООН з ситуації у Венесуелі, Арреаса заявив, що "ніхто не може встановлювати нам терміни або говорити про те, бути виборам чи ні".

Раніше Європейський союз закликав президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголосити дострокові президентські вибори в країні.

В ЄС заявили, що засуджують насильство з боку влади Венесуели щодо протестувальників, що призвело до загибелі активістів, і сподіваються, що венесуельська влада оголосить про проведення дострокових президентських виборів у країні протягом наступних днів.

У разі відмови від дострокових виборів Євросоюз пригрозив визнати владу Венесуели нелегітимною, а лідера опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом.

Нагадаємо, 23 січня спікер парламенту Венесуели Хуан Гуайдо проголосив себе тимчасовим президентом і пообіцяв провести дострокові вибори. Мадуро, що переміг на останніх виборах, назвав опозиційного лідера неконституційним президентом. Водночас США, Канада, більшість країн Латинської Америки й інші держави офіційно визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

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