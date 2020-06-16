Військовим з інвалідністю дозволили служити в СБУ та бути прикордонниками

Фото: військовослужбовець з інвалідністю (freepik.com)

Рада схвалила відповідний законопроект №2592

В Україні військовослужбовцям з інвалідністю дозволили служити у Службі безпеки України та у Державній прикордонній службі. Верховна рада ухвалила відповідний проект закону №2592.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ у цілому проголосували 310 парламентарів.

Так, йдеться про військових, яких під час служби поранили, які отримали травми, каліцтва та яких визнали непридатними.

Такий дозвіл на службу існує з 23 червня 2018 року для Збройних сил України. Зокрема, визначено перелік військових частин та установ, де таким військовим дозволили проходити службу. Крім того, наказ Міноборони встановив відповідний перелік посад для цих осіб.

Закон розширює можливість служби для таких військових у СБУ та Державній прикордонній службі. Однак для важкопоранених та травмованих військовослужбовців залишається закритою Служба зовнішньої розвідки.

У пояснювальній записці підкреслюється, що бойовий досвід, морально-ділові якості та мотивація до військової служби таких військових попри їх фізичний стан можна реалізувати на військових посадах, які не потребують надмірних фізичних навантажень.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський виступає за підготовку законопроекту про приватні військові компанії в Україні.

Як писало РБК-Україна, в Україні з'являться нові військові звання: Верховна рада прийняла в другому читанні відповідний законопроект №2247.

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Автор: Юлия Струк