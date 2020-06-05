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Зеленський пропонує легалізувати приватні армії

Новини » Політика     05.06.2020 - 16:56
Зеленський пропонує легалізувати приватні армії
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський назвав небезпечним один з нинішніх законопроектів про ЧВК

Президент Володимир Зеленський виступає за підготовку законопроекту про приватні військові компанії в Україні. На його думку, до його розробки слід залучити ветеранів.

Про це він заявив на засіданні Консультативної ради у справах ветеранів, передає прес-служба президента.

За словами Зеленського, Консультативна рада у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України може приєднатися до напрацювання законопроекту про приватні військові компанії.

"Є два проекти закону про приватну армію, які не зареєстровані в парламенті. В одному з них не передбачено ніяких обмежень. Це законопроект про те, щоб та чи інша бізнес-група могла офіційно зробити для себе приватну армію. А це дуже небезпечно", - зазначив він.

На його думку, Консультативна рада могла б допомогти розробити збалансований законопроект. Він додав, що першочергові законодавчі напрацювання ради потрібно запропонувати вже найближчим часом, щоб парламент устиг ухвалити їх до закриття нинішньої сесії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про реєстрацію у Верховній раді законопроекту №3005 про військово-консалтингову діяльність, який покликаний фактично узаконити приватні військові компанії.

Крім того, в українському парламенті триває розробка закону про територіальну оборону і добровольчі сили.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Володимир Зеленськийармияветераны
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