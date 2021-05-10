На військових навчаннях в Естонії травмувалися американські десантники
На військових навчаннях Swift Response в Естонії травмувалися американські десантники. Травми не є небезпечними.
Про це повідомляє Postimees.
У посольстві США підтвердили, що кілька десантників постраждали.
"Це звичайна частина повітряних операцій... Жодна з травм не є небезпечною для життя, і більшість солдатів повернулися до роботи", - сказав прес-аташе посольства Марк Нейлор.
У ніч на 8 травня на аеродром Нурмсі в Естонії висадився десант з близько 600 парашутистів з США.
Swift Response - це початок найбільших за 25 років навчань США в Європі Defender Europe.
Нагадаємо, 4 травня стартували військові навчання НАТО Defender Europe 21 за участю 27 країн світу. Вони проходять в більш ніж десяти країнах.
У Пентагоні заявили, що військові навчання НАТО Defender Europe 21 мають оборонний характер. Вони розпочалися на початку травня у понад 10 європейських держав.