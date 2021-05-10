На военных учениях в Эстонии травмировались американские десантники

На военных учениях Swift Response в Эстонии травмировались американские десантники. Травмы не опасны.

Об этом сообщает Postimees.

В посольстве США подтвердили, что несколько десантников пострадали.

"Это обычная часть воздушных операций... Ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулись к работе", - сказал пресс-атташе посольства Марк Нейлор.

В ночь на 8 мая на аэродром Нурмси в Эстонии высадился десант из около 600 парашютистов из США.

Swift Response - это начало крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe.