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Арестович про просування ЗСУ під Харковом: наблизилися до кордону з Росією

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Україна, Середа 11 травня 2022 23:02
Арестович про просування ЗСУ під Харковом: наблизилися до кордону з Росією Фото: Олексій Арестович (bukinfo.com.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

На території Харківської області тривають запеклі бої. Російські війська відійшли від Харкова і подекуди відступили до кордону.

Про це повідомив радник голови ОП України Олексій Арестович, передає РБК-Україна.

"ЗСУ наблизилися, а десь, кажуть, вже й вийшли (на кордон з РФ в Харківській області - ред.). Треба розуміти, що дані надходять з запізненням. Вони частину розбитих військ забрали на територію РФ, частину перекинули на Луганський напрямок, а частину замінили мобілізованими з "ЛНР" та "ДНР". Але кордон вже давно не є безпечною зоною. Конфлікт там не припиниться", - говорить Арестович.

За його словами, війська РФ стріляють через кордон.

"Це символічне значення має, але військового не має, бо може йти стрілянина, можуть бути спроби зайти. Але від Харкова відкинули, дійсно. Польову артилерію відсунули, тепер достати може лише РСЗО. Значною мірою захистили Харків" - пояснює радник глави ОП України.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Лозівській громаді у Харківській області.

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