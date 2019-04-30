Військові Венесуели готові допомогти в поваленні Мадуро, - Гуайдо

Військові Венесуэле висловили готовність допомогти опозиції у поваленні президента країни Ніколаса Мадуро. Про це заявив Хуан Гуайдо на своїй сторінці в Twitter.

"В даний час я зустрічаюся з основними підрозділами наших сил, щоб дати старт фінальної стадії "Операції Свобода"", - написав Гуайдо.

За словами лідера венесуэльсткой опозиції Гуайдо, в армії "прийняли вірне рішення" і готові підтримати опозицію, щоб опинитися "на правильному боці історії". Військові, як стверджує Гуайдо, "будуть розгортати сили, щоб домогтися припинення узурпації".

Гуайдо висловив упевненість, що відсторонення Мадуро від влади - "необоротний процес".

"Народ Венесуели, необхідно, щоб ми вийшли разом на вулицю, щоб підтримати демократичні сили і повернути нашу свободу. Організувати і разом мобілізувати основні військові частини", - закликав Гуайдо.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що сподівається на допомогу переможців парламентських виборів в Іспанії у вирішенні кризи в країні. За словами оппозиционого лідера, дострокові парламентські вибори в Іспанії є "торжеством демократії".

Крім того, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявив, що відмінив мітинг на заході країни з-за того, що його не пропустила "диктатура".

Повідомляється, що на 1 травня в Венесуелі заплановані масові протести, які стануть "найбільшим маршем в історії Венесуели", а також "остаточним етапом" спроби Гуайдо вступити на посаду, щоб призначити нові вибори.