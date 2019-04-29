Гуайдо заявив, що "диктатура" перешкодила йому провести мітинг

Фото: Хуан Гуайдо (twitter.com/jguaido)

Гуайдо не пропустили в Баркісімето

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявив, що відмінив мітинг у західній Венесуелі через те, що його не пропустила "диктатура". Про це пише Reuters.

Повідомляється, що на 1 травня в Венесуелі заплановані масові протести, які стануть "найбільшим маршем в історії Венесуели", а також "остаточним етапом" спроби Гуайдо вступити на посаду, щоб призначити нові вибори.

"Сьогодні у нас була запланована зустріч, ми збиралися охопити вулиці Лари, які заповнювалися від кінця до кінця", - сказав Гуайдо в голосового запису, відправленому його прес-службою.

Він сказав, що перенесе захід на наступні вихідні, і закликав прихильників об'єднатися в середу.

"Сьогодні диктатура заблокувала шлях, диктатура не дозволила нам прибути в Баркісімето, але це не завадить нам бачити один одного", - заявив Гуайдо.

У той же час лідер опозиції не надав додаткову інформацію про те, хто його заблокував або де стався інцидент. Міністерство інформації Венесуели, яке обробляє запити засобів масової інформації для уряду, не прокоментувала інцидент.

Раніше Гуайдо під час акції протесту в Каракасі закликав військових припинити підтримувати режим чинного президента країни Ніколаса Мадуро.

РБК-Україна писало, що Гуайдо в рамках операції "Свобода", яка спрямована на припинення узурпації влади у Венесуелі, закликав своїх прихильників вийти 1 травня на марш.