Військові Великобританії можуть покинути Афганістан вже цього тижня, - ЗМІ

Військові Великобританії можуть покинути Афганістан вже на цьому тижні. Такий варіант подій можливий, оскільки прем'єр-міністр Борис Джонсон не зміг домовиться про продовження термінів евакуації з Афганістану на зустрічі G7.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Sky News.
Нагадаємо, що США мають намір вивести війська і закінчити евакуацію з Афганістану 31 серпня. Про це заявив Байден.
Раніше повідомлялося, що лідери G7 наполягатимуть на продовженні евакуації після 31 Серпня. Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Джонсон.