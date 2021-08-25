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Військові Великобританії можуть покинути Афганістан вже цього тижня, - ЗМІ

Автор: Наталья Скороход

Військові Великобританії можуть покинути Афганістан вже на цьому тижні. Такий варіант подій можливий, оскільки прем'єр-міністр Борис Джонсон не зміг домовиться про продовження термінів евакуації з Афганістану на зустрічі G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Sky News.

Нагадаємо, що США мають намір вивести війська і закінчити евакуацію з Афганістану 31 серпня. Про це заявив Байден.

Раніше повідомлялося, що лідери G7 наполягатимуть на продовженні евакуації після 31 Серпня. Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Джонсон.

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АфганистанВеликобританія