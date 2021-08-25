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Военные Великобритании могут покинуть Афганистан уже на этой неделе, - СМИ

Автор: Наталья Скороход

Военные Великобритании могут покинуть Афганистан уже на этой неделе. Такой вариант событий возможен, поскольку премьер-министр Борис Джонсон не смог договорится о продлении сроков эвакуации из Афганистана на встрече G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Sky News.

Напомним, что США намерены вывести войска и закончить эвакуацию из Афганистана 31 августа. Об этом заявил Байден.

Ранее сообщалось, что лидеры G7 будут настаивать на продолжении эвакуации после 31 августа. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Джонсон.

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