Военные Великобритании могут покинуть Афганистан уже на этой неделе, - СМИ

Военные Великобритании могут покинуть Афганистан уже на этой неделе. Такой вариант событий возможен, поскольку премьер-министр Борис Джонсон не смог договорится о продлении сроков эвакуации из Афганистана на встрече G7.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Sky News.
Напомним, что США намерены вывести войска и закончить эвакуацию из Афганистана 31 августа. Об этом заявил Байден.
Ранее сообщалось, что лидеры G7 будут настаивать на продолжении эвакуации после 31 августа. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Джонсон.