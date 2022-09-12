RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Військові встановили український прапор у звільненому Нововознесенському на півдні (відео)

Фото: у селі Нововознесенське встановили український прапор (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові звільнили село Нововознесенське у Херсонській області. Військові встановили прапор України в населеному пункті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 128-у гірсько-штурмову бригаду "Закарпатський легіон" у Facebook.

"У селі Нововознесенське майорить жовто-синій стяг. Все буде Україна!" - йдеться у повідомленні.

Про звільнення села Нововознесенське стало відомо сьогодні. Українські захисники повністю зачистили його від окупантів. Цей населений пункт знаходиться на правому березі Дніпра, на півночі Херсонської області.

Нагадаємо, що ЗСУ на півдні звільнили вже понад 500 квадратних кілометрів та деокупували 13 населених пунктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская областьЗбройні сили УкраїниВійна в Україні