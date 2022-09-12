Военные установили украинский флаг в освобожденном Нововознесенском на юге (видео)

Украинские военные освободили село Нововознесенское в Херсонской области. Военные установили флаг Украины в населенном пункте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 128-ю горно-штурмовую бригаду "Закарпатский легион" в Facebook.
"В селе Нововознесенское развевается желто-синий флаг. Все будет Украина!"- говорится в сообщении.
Об освобождении села Нововознесенское стало известно сегодня. Украинские защитники полностью зачистили его от оккупантов. Этот населенный пункт находится на правом берегу Днепра, на севере Херсонской области.
Напомним, что ВСУ на юге освободили уже более 500 квадратных километров и деоккупировали 13 населенных пунктов.
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