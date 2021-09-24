Зачистили міський район від бойовиків: Нацгвардія взяла участь у навчаннях Rapid Trident

Бійці Національної гвардії України взяли участь у міжнародних військових навчаннях Rapid Trident-2021 у Львівській області. Вони продемонстрували свій бойовий досвід, отриманий в ООС, - зачистили міський район і ліквідували умовних бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацгвардії .

За сценарієм навчань, країна-агресор здійснила спробу дестабілізації в одному з регіонів іншої держави з планами на подальшу окупацію. Для відбиття атаки угруповання об'єднаних військ країн-союзників організувало оборону, і згодом звільнило захоплену ворогом територію.

В ході проведення операції зі стабілізації обставини в регіоні командуванням міжнаціонального контингенту була залучена рота оперативного призначення Гостомельської бригади швидкого реагування Нацгвардії.

На навчальному полігоні "Бій у місті" бійці продемонстрували порядок проведення блокувально-пошукових та штурмових дій. Вони оперативно блокували міський район, виявили умовних бойовиків і ліквідували їх.

"Керівництво міжнаціональних навчань Rapid Trident - 2021 і спостерігачі високо оцінили професіоналізм всіх силових структур, залучених в ході стабілізаційної операції", - наголошується в повідомленні.

Фото: Нацгвардія взяла участь у навчаннях Rapid Trident-2021 (ngu.gov.ua)