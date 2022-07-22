Чи є військові загрози для України через "зерновий коридор": відповідь Буданова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова на телемарафоні.

"З військової точки зору ми не бачимо загроз. Є пророблений фарватер, судна будуть рухатися виключно по цьому фарватеру. Жодна ділянка узбережжя, крім згаданого фарватеру, не буде розміновуватися. Тобто якщо хтось думає, що Росія зможе під приводом роботи коридору висадити десант, то це абсолютно нереально", - зазначив він.

Він також додав, що берегові ракетні комплекси також роблять нереальними спроби висадки російського десанту. Буданов підкреслив, що при підписанні угоди про "зерновий коридор" Україна відстояла свої інтереси на 100%.