RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи є військові загрози для України через "зерновий коридор": відповідь Буданова

Фото: начальник ГУР Кирило Буданов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Відкриття "зернового коридору" через Чорне море не несе військових загроз для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова на телемарафоні.

"З військової точки зору ми не бачимо загроз. Є пророблений фарватер, судна будуть рухатися виключно по цьому фарватеру. Жодна ділянка узбережжя, крім згаданого фарватеру, не буде розміновуватися. Тобто якщо хтось думає, що Росія зможе під приводом роботи коридору висадити десант, то це абсолютно нереально", - зазначив він.

Він також додав, що берегові ракетні комплекси також роблять нереальними спроби висадки російського десанту. Буданов підкреслив, що при підписанні угоди про "зерновий коридор" Україна відстояла свої інтереси на 100%.

Нагадаємо, сьогодні в Стамбулі було підписано чотиристоронню угоду, яка має сприяти розблокуванню експорту українського зерна по Чорному морю.

Угода діятиме 120 днів, але передбачена можливість її продовження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорне мореКИрило Буданов