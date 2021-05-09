Військові США затримали судно з партією російської зброї

Американські військові затримали в Аравійському морі судно з російською зброєю. На судні виявили російські протитанкові ракети, а також китайські штурмові гвинтівки, кулемети і гранатомети.
Про це повідомляє на своїй сторінці у Twitter п'ятий флот ВМС США.
Судно затримав крейсер USS Monterey ВМС США. На судні без розпізнавальних знаків знаходилася велика партія зброї.
Американські військові вилучили десятки російських протитанкових керованих ракет, тисячі китайських штурмових гвинтівок, сотні кулеметів, снайперських гвинтівок і гранатометів, а також оптичні приціли.
Нагадаємо, у США пояснили, чому Володимир Путін розгорнув війська біля кордонів України.
Зазначимо, що у Держприкордонній службі Україні оцінили можливість вторгнення Росії з Криму.
Раніше командувач об’єднаних сил ЗС України Сергії Наєв заявив, що загрози вторнення Росії в Україну поки немає.