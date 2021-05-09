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Військові США затримали судно з партією російської зброї

Автор: Анастасія Рокитна

Американські військові затримали в Аравійському морі судно з російською зброєю. На судні виявили російські протитанкові ракети, а також китайські штурмові гвинтівки, кулемети і гранатомети.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Twitter п'ятий флот ВМС США.

Судно затримав крейсер USS Monterey ВМС США. На судні без розпізнавальних знаків знаходилася велика партія зброї.

Фото: американці затримали судно з російською зброєю (twitter.com/US5thFleet)

Американські військові вилучили десятки російських протитанкових керованих ракет, тисячі китайських штурмових гвинтівок, сотні кулеметів, снайперських гвинтівок і гранатометів, а також оптичні приціли.

Нагадаємо, у США пояснили, чому Володимир Путін розгорнув війська біля кордонів України.

Зазначимо, що у Держприкордонній службі Україні оцінили можливість вторгнення Росії з Криму.

Раніше командувач об’єднаних сил ЗС України Сергії Наєв заявив, що загрози вторнення Росії в Україну поки немає.

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