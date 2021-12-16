Військові РФ вчилися топити корабель з диверсантами в Чорному морі

Росія провела чергові військові навчання в Чорному морі. У них залучили винищувачі, бомбардувальники, ракетний комплекс "Бастіон" для знищення корабля з диверсантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони РФ .

В оборонному відомстві уточнили, що в навчаннях брали участь понад 200 військовослужбовців, 6 літаків Су-30СМ і Су-24М, а також дивізіон ракетного комплексу берегової оборони "бастіон". У тренуванні були залучені з'єднання Чорноморського флоту РФ.

Згідно з легендою навчань, в Чорному морі був виявлений корабель з диверсантами. Для його знищення були підняті чергові бомбардувальники. Одночасно в позиційний район висунувся дивізіон ракетного комплексу "Бастіон".

Тренування проходило у два етапи. Під час першого знищення корабля тренувалися екіпажі літаків Су-30СМ і Су-24М. на другому - був залучений комплекс "Бастіон".