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Росія в Криму розгорнула штаби і готова до потенційної агресії, - РНБО

Крим, Понеділок 27 липня 2020 11:46
Росія в Криму розгорнула штаби і готова до потенційної агресії, - РНБО
Фото: Сергій Кривонос (president.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У РНБО не виключають нову фазу агресії проти України з Криму

Російська Федерація в анексованому Криму розгорнула військові штаби, які потенційного може задіяти в активній фазі бойових дій. Крім того, на півострові підготовлено мобілізаційну базу.

Про це в інтерв'ю "Крим.Реалії" заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос.

За його словами, в умовах підготовлених штабів та мобілізаційної бази Росія в Криму може провести навчання, які можуть перейти в активну фазу бойових дій.

"... це відбувається дуже швидко. Сьогодні вранці це ще навчання, а завтра вранці це вже початок агресії", - заявив Кривоніс.

При цьому він підкреслив, що Україна готова до будь-яких загроз. Він також вважає, що Росія може почати нову фазу агресії проти України в будь-який момент і з будь-якої ділянки кордону, в тому числі і з анексованого Криму.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація вже втратила шанси успішно нормалізувати незаконну окупацію Криму.

Також стало відомо, що Україна підготувала стратегію деокупації Криму, але на даний момент документ не є публічним.

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