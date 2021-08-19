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В аеропорту Кабула евакуації чекають 6 тисяч людей, їх вивезуть найближчим часом, - Держдеп

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Вашингтон, Четвер 19 серпня 2021 22:30
В аеропорту Кабула евакуації чекають 6 тисяч людей, їх вивезуть найближчим часом, - Держдеп Фото: прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В аеропорту Кабула знаходяться 6 тисяч осіб, які незабаром будуть евакуйовані. З ними американські дипломати провели всі необхідні процедури для вильоту з Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря Держдепартаменту США Неда Прайса.

Він нагадав, що з 14 серпня США евакуювали з Афганістану. "В аеропорту (Кабула - ред.) знаходяться 6 тисяч осіб, з якими наші консульські працівники провели всі необхідні процедури, і вони скоро сядуть на борт літака", - сказав Прайс.

За його словами, США в курсі про ситуацію навколо аеропорту і Держдепартамент співпрацює з Пентагоном, щоб забезпечити бажаючим покинути Афганістан безпечний доступ на територію повітряної гавані.

Нагадавши, таліби активізували пошуки людей, які, на їхню думку, працювали з силами США і НАТО.

Зазначимо, глави МЗС G7 закликали радикальний рух "Талібан" гарантувати безпечну евакуацію іноземців та афганців з аеропорту Кабула.

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