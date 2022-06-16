RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Воєнні злочини окупантів. Франція надасть Україні мобільну систему для аналізу ДНК

Фото: Франція передасть мобільну систему для аналізу ДНК (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Франція допоможе Україні ефективніше розслідувати воєнні злочини Росії. Країна передасть мобільну систему для аналізу ДНК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона під час пресконференції у Києві.

"Воєнні злочини, скоєні на українській землі, не повинні лишитися безкарними. Треба, щоб міжнародне правосуддя виконало свою роботу", - заявив він.

Макрон нагадав, що Франція стала однією з перших країн, яка відправила до України фахівців для збору і документування злочинів Росії. Тепер Україна отримає ще й мобільну лабораторію для аналізу ДНК.

"Інші європейські країни також мобілізують додаткову підтримку для того, щоб все необхідне було зроблене, щоб Міжнародний кримінальний суд і міжнародне правосуддя виконали свою роботу", - підкреслив президент.

Нагадаємо, що українські та французькі фахівці ідентифікують тіла загиблих мирних жителів у Бучі. Станом на середину травня їм вдалося встановити особи п'яти загиблих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяЕммануель МакронВійна Росії проти України