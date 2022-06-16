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Военные преступления оккупантов. Франция предоставит Украине мобильную систему для анализа ДНК

Фото: Франция передаст мобильную систему для анализа ДНК (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Франция поможет Украине эффективнее расследовать военные преступления России. Страна передаст мобильную систему для анализа ДНК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона во время пресс-конференции в Киеве.

"Военные преступления, совершенные на украинской земле, не должны остаться безнаказанными. Надо, чтобы международное правосудие выполнило свою работу", - заявил он.

Макрон напомнил, что Франция стала одной из первых стран, которая отправила в Украину специалистов для сбора и документирования преступлений России. Теперь Украина получит еще и мобильную лабораторию для анализа ДНК.

"Другие европейские страны также мобилизуют дополнительную поддержку для того, чтобы все необходимое было сделано, чтобы Международный уголовный суд и международное правосудие выполнили свою работу", - подчеркнул президент.

Напомним, что украинские и французские специалисты идентифицируют тела погибших мирных жителей в Буче. По состоянию на середину мая им удалось установить личности пяти погибших.

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ФранцияЭммануэль МакронВойна России против Украины