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Бойовики вісім разів обстріляли українські позиції на Донбасі

Новость на русском → Донбас, Понеділок 29 березня 2021 08:50
Бойовики вісім разів обстріляли українські позиції на Донбасі Фото: Ситуація на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

Протягом минулої доби, 28 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню. З них вісім обстрілів українських позицій,

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Зокрема, неподалік населених пунктів Талаківка та Водяне, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Причепилівки ворог застосував ручний протитанковий гранатомет. Поблизу селищ Південне та Широкине противник обстрілював позиції українських захисників з мінометів калібру 82 мм.

У напрямку населеного пункту Луганське ворогом було здійснено дистанційне мінування позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

А також з мінометів 120-мм був обстріляний населений пункт Водяне, що на Приазов’ї.

Бойових втрат серед українських захисників та цивільного населення немає.

Станом на 7 годину ранку, 29 березня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так неподалік Світлодарська російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед захисників Збройних Сил України немає.

Раніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що президент Росії Володимир Путін щодо війни на Донбасі зайняв вичікувальну позицію. Він шукає слабке місце, щоб вирішити конфлікт мовою ультиматумів.

Крім того, президент Володимир Зеленський планує обговорити ситуацію на Донбасі з лідерами країн Нормандського формату. Також обговорять подальші дії для врегулювання ситуації.

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