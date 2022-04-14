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Естонія просить НАТО подвоїти чисельність направляються в країну військ

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Таллінн, Четвер 14 квітня 2022 14:48
Естонія просить НАТО подвоїти чисельність направляються в країну військ Фото: Естонія хоче подвоїти чисельність військ НАТО на своїй території (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Міністерства оборони Естонії Кусті Сальм закликав НАТО подвоїти чисельність направляються в країну військ для стримування можливого нападу Росії. За його словами, загроза з боку Москви стала очевидною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

"Ми повинні переконатися, що стримувальний сигнал, який союзні сили посилають Росії, полягає в тому, що їм не слід навіть думати про напад на НАТО", - цитує видання заяву представника Міноборони.

Сальм подякував Великій Британії за підтримку в протистоянні з Росією. Однак, додав канцлер, кожен із союзників Естонії може зробити більше.

Представник Міноборони закликав країни НАТО подвоїти чисельність військ, що направляються в Естонію. Як зазначає видання, у разі задоволення цього прохання Таллінна загальне число солдатів Альянсу збільшиться приблизно до 4000 осіб.

Естонія, країна з населенням 1,3 млн осіб, має 25 тисяч резервістів. Однак її регулярні збройні сили налічують близько 3,5 тисячі військовослужбовців.

Нагадаємо, наприкінці березня НАТО анонсував створення у Східній Європі 4 додаткових бойових груп для стримування Росії після розв'язаної Москвою війни в Україні.

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