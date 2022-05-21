Військові експерти назвав причини, чому Росія може завищувати кількість захисників "Азовсталі"

Росія може завищувати кількість українських захисників "Азовсталі" з різних причин. Наприклад, для збільшення кількості російських військовополонених при обміні, або, щоб не визнавати, що всього лише "сотням" українських військових вдавалося утримувати завод протягом довгого часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що з початку евакуації "Азовсталь" покинули майже 2000 українських бійців, тоді як Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) повідомив, що він зареєстрував тільки "сотні" українських військовополонених.

Невідповідність може бути результатом просто затримок з реєстрацією або звітністю МКЧХ. Однак офіційні російські джерела також можуть приховувати справжню кількість евакуйованих з різних причин.

Росіяни можуть заявити, що вони захопили більше українських солдатів, ніж насправді, щоб максимізувати кількість російських полонених, яких можна обміняти, якщо вони домовляться про обмін полоненими з Україною.

Російське керівництво може також спробувати уникнути збентеження, визнавши, що військовим РФ протистояли "сотні", а не "тисячі" українських захисників.

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко додатково заявив, що дав команду на припинення оборони Маріуполя Донецької області для порятунку життя захисників "Азовсталі", тому найближчими днями кількість евакуйованих, швидше за все, збільшиться.