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Макрон вірменською мовою виступив за виведення військ Азербайджану

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Париж, П'ятниця 14 травня 2021 05:17
Макрон вірменською мовою виступив за виведення військ Азербайджану Фото: президент Франції Еммануель Макрон (elysee.fr)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про необхідність виведення військ Азербайджану з території Вірменії. Оголошення зроблено вірменською мовою.

Його заяву опубліковано в Facebook.

Макрон зазначив, що Франція підтримувала і буде підтримувати вірменський народ.

"Азербайджанські війська проникли на вірменську територію. Вони мають негайно повернутися назад", - написав він вірменською мовою.

Як повідомила прес-служба Єлисейського палацу, ввечері 13 травня Макрон обговорив цю тему під час телефонної розмови з виконуючим обов'язки прем'єра Вірменії Ніколом Пашиняном.

"Франція виступає за врегулювання напруженої ситуації в регіоні через РБ ООН. Це забезпечило б регіональну стабільність і безпеку", - зазначили там.

Нагадаємо, на початку листопаді 2020 року в ході стрімкої операції армії Азербайджану військовим Вірменії і формуванням невизнаного "Арцаха" довелося залишити Шушу. З 8 листопада 2020 року місто повністю перейшло під контроль Баку, паралельно бої тривали вже на відстані 2-3 кілометрів від столиці НКР Степанакерта.

За умовами мирної угоди Степанакерт і ще кілька районів Нагірного Карабаху контролюють російські миротворці. Інші кілька районів відразу перейшли під контроль Баку.

Детальніше про події осені 2020 року читайте в матеріалі РБК-Україна "Примус до миру. Чим закінчилася війна в Нагірному Карабасі".

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