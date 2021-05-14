Макрон вірменською мовою виступив за виведення військ Азербайджану

"Франція виступає за врегулювання напруженої ситуації в регіоні через РБ ООН. Це забезпечило б регіональну стабільність і безпеку", - зазначили там.

Як повідомила прес-служба Єлисейського палацу, ввечері 13 травня Макрон обговорив цю тему під час телефонної розмови з виконуючим обов'язки прем'єра Вірменії Ніколом Пашиняном.

"Азербайджанські війська проникли на вірменську територію. Вони мають негайно повернутися назад", - написав він вірменською мовою.

Макрон зазначив, що Франція підтримувала і буде підтримувати вірменський народ.

Нагадаємо, на початку листопаді 2020 року в ході стрімкої операції армії Азербайджану військовим Вірменії і формуванням невизнаного "Арцаха" довелося залишити Шушу. З 8 листопада 2020 року місто повністю перейшло під контроль Баку, паралельно бої тривали вже на відстані 2-3 кілометрів від столиці НКР Степанакерта.

За умовами мирної угоди Степанакерт і ще кілька районів Нагірного Карабаху контролюють російські миротворці. Інші кілька районів відразу перейшли під контроль Баку.

Детальніше про події осені 2020 року читайте в матеріалі РБК-Україна "Примус до миру. Чим закінчилася війна в Нагірному Карабасі".