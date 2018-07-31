В Афганістані бойовики штурмували будівлю уряду, у заручниках десятки людей

Щонайменше восьмеро поранених були доправлені до лікарні

У місті Джалалабад (Афганістан) бойовики атакували урядову будівлю, взявши десятки людей у заручники. Про це повідомляє Reuters.

За словами очевидців, напад почався з того, що до будівлі під'їхав чорний автомобіль, з нього вийшло троє бойовиків, один з яких підірвав себе біля воріт, щоб відкрити дорогу решті нападників. Через кілька хвилин вибухнув автомобіль, поранивши людей на вулиці. Поки жодна з місцевий терористичних організацій не взяла на себе відповідальності за напад.

"У вівторок бойовики штурмували будівлю уряду у східному афганському місті Джалалабад, взявши десятки заручників після того, як терорист-смертник підірвав себе біля вхідних воріт", - йдеться у повідомленні.

Співробітники сил безпеки оточили будівлю для проведення спецоперації. За словами чиновників, щонайменше восьмеро поранених були доправлені до лікарні. Сохраб Кадері, член місцевої провінційної ради, повідомив, що у будівлі перебуває близько 40 заручників.

Нагадаємо, що вчора у Афганістані через атаку бойовиків загинуло троє людей. Один із нападників загинув під час вибуху бомби, а інший ще кілька годин відстрілювався від силовиків.