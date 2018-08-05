В Афганістані стався теракт, вбиті троє членів місії НАТО

В результаті вибуху був поранений ще один член місії і двоє афганських військових

В результаті атаки терориста-смертника сьогодні вранці, 5 серпня, на сході Афганістану були вбиті троє військових, які були членами місії НАТО "Рішуча підтримка". Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті місії.

Як повідомляється, напад стався під час патрулювання.

Крім того, в результаті вибуху був поранений ще один член місії і двоє афганських військових.

Разом з тим, як повідомляє телеканал Tolo News, терорист-смертник підірвався в автомобілі біля конвою іноземних військ у східній провінції Парван.

Також зазначається, що відповідальність за атаку взяв на себе радикальний рух "Талібан"

Відзначимо, "Рішуча підтримка" - місія НАТО за навчання і надання допомоги урядовим силам Афганістану. Розпочала свою діяльність 1 січня 2015 року.

Участь у місії беруть також і українські військові.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті авіаудару на півночі Афганістану загинуло 14 осіб, серед яких були жінки і діти.

Авіаудар був нанесений в ході операції афганських сил безпеки поблизу міста Кундуз, де відбуваються запеклі бої між урядовими силами безпеки і радикальними бойовиками з угрупування "Талібан".

Також повідомлялося, що у Афганістані смертник ІДІЛ влаштував теракт в результаті якого загинуло 20 чоловік.