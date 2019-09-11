ДБР розслідує розтрату 37 млн гривень при будівництві на полігоні "Широкий лан"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За попередньою інформацією, причиною збитків стало недбале ставлення до служби військового ЗСУ

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР), яке розташоване в місті Миколаїв, проводить досудове розслідування щодо розтрати 37 млн гривень при побудові на полігоні "Широкий лан". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу ДБР.

Як повідомляється, за попередньою інформацією, причиною таких збитків стало недбале ставлення до служби військовослужбовця Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2016 році між Міністерством оборони України та генеральним підрядником було укладено договір на виконання будівельних робіт для будівництва табірного містечка і території полігону "Широкий лан". За умовами договору об'єкт повинен бути повністю готовим і зданими в експлуатацію в 2018 році, однак частина будівельних робіт не була виконана.

Відповідальним за здійснення технічного нагляду особою було призначено військовослужбовця Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України, який неналежно виконав певні обов'язки - не проконтролював відповідність обсягу виконаних робіт умовам договору, не забезпечив ефективне і цільове використання бюджетних коштів за вказаним договором

Як наслідок, компанія-будівельник отримала від МОУ 135 млн грн - 37 млн грн з цієї суми сплачено за роботи, які фактично не виконані, чим завдано відповідну шкоду державі.

Як зазначили в бюро, досудове розслідування по даній справі триває.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що представників державного підприємства і чиновників органів Держекоінспекції підозрюють у привласненні 15 млн гривень на схемах утилізації небезпечних відходів буріння. Гроші на утилізацію держава виділяла, однак фактична утилізація відходів буріння не проводилася.

Крім того, у березні співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили схему вимагання хабарів в особливо великих розмірах. Схема була організована посадовими особами Міністерства екології та природних ресурсів. Чиновники отримували гроші за видачу ліцензій на право поводження з небезпечними відходами від комерційних структур, які не мали виробничих потужностей для їх утилізації.