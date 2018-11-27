В умовах воєнного стану доступ населення до медзакладів не зміниться

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Меддопомогу цивільному населенню надаватимуть без змін

В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що доступ цивільного населення до медзакладів та правила отримання медичної допомоги в умовах воєнного стану залишаються незмінними. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Уляни Супрун.

"Доступ цивільного населення до медзакладів та правила отримання медичної допомоги на цей час залишаються незмінними. Крім того, Міністерство охорони здоров'я України разом Міністерство оборони України ухвалили спільний наказ, щоби всі захисники українських кордонів і національної безпеки за потреби могли вчасно отримати необхідну медичну допомогу (https://goo.gl/aH1ZPS). Він гарантує своєчасне лікування захисників, зокрема — в умовах воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

Так, у кожній області створено перелік закладів охорони здоров’я, що за потреби готові надати необхідну спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу захисникам. Це міські, районні, обласні лікарні, госпіталі, диспансери, а також інститути різного профілю Національної академії медичних наук. У цих закладах військовослужбовці сил оборони зможуть пройти лікування і реабілітацію, а після отримання медичної допомоги — військово-лікарську експертизу.

"За потреби заклади охорони здоров’я будуть підсилені фахівцями необхідної кваліфікації. У регіонах можуть створюватись робочі групи, які зокрема допомагатимуть організовувати процес вчасної госпіталізації і виписки військових та правоохоронців", - зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що текст нового закону про введення воєнного стану в Україні опубліковано на сайті Верховної ради України.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроектом передбачається затвердити указ президента про введення воєнного стану, яким в Україні із 14:00 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року вводиться воєнний стан, вирішуються питання, пов'язані із введенням названого особливого правового режиму.